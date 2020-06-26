Серебренников прибыл в суд под аплодисменты

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников прибыл в здание Мещанского суда в Москве, где будет оглашен приговор по делу «Седьмой студии». Видео опубликовано в Telegram-канале Super.

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Режиссер прибыл в здание суда без личных вещей, его встретили аплодисментами. Еще один обвиняемый, продюсер Алексей Малобродский, приехал в суд с вещами.

К зданию суда также приехали рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), актрисы Екатерина Варнава и Юлия Пересильд, а также писатель Дмитрий Быков.

По версии следствия, Серебренников организовал хищение казенных средств вместе с продюсерами Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум. Им прокурор запросил от 4 до 5 лет лишения свободы. Обвиняемые не признали вины.

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