Гособвинение запросило новую экспертизу по делу Серебренникова

Гособвинение направило в суд ходатайство о проведении новой экспертизы по делу обвиняемого в хищениях при реализации проекта «Платформа» режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката режиссера Дмитрия Харитонова.

По данным агентства, сторона обвинения запросила о проведении третьей экспертизы из-за того, что двое из группы экспертов были знакомы с Серебренниковым. Защита отмечает, что знакомство не означает, что эксперты были как-то заинтересованы в результатах экспертизы, и ходатайство будет оспорено.

16 августа сообщалось, что художественная, оценочная и искусствоведческая экспертиза установила, что при стоимости «Платформы» в 260 миллионов рублей на нее было затрачено 216 миллионов рублей. Таким образом Серебренников не крал денег, а даже сэкономил их для государства, отмечал Харитонов.

Следствие утверждает, что обвиняемые с 2011-го по 2014 год присвоили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных труппе из госбюджета на проект «Платформа». Свою вину признала только Масляева, которая пошла на сделку со следствием.

Обыски и аресты по делу «Седьмой студии» начались в мае 2017 года. 22 августа того же года изначально проходивший по нему свидетелем Кирилл Серебренников был задержан и помещен под домашний арест. 8 апреля 2019-го стало известно, что мера пресечения для режиссера была изменена на подписку о невыезде.

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