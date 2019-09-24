Гособвинение оспорило возвращение дела «Седьмой студии» в прокуратуру

Решение Мещанского суда вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру оспорено обвинением. Об этом во вторник, 24 сентября, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, суд решил вернуть дело, обвиняемым по которому является театральный и кинорежиссер Кирилл Серебренников, в прокуратуру для устранения недостатков. Но сторона гособвинения подала апелляцию на это решение. Она будет рассмотрена в Мосгорсуде, дату объявят позже.

11 сентября сообщалось, что с Серебренникова была снята подписка о невыезде. Суд постановил, что в деле о мошенничестве в его отношении найдены нарушения и противоречия. Прокурор отметил, что суд не мотивировал свое решение, а противоречий в обвинении нет.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум, ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Алексей Малобродский проходят по делу о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Все они, за исключением Малобродского, ранее были помещены под домашний арест.

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