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Адвокат Ефремова рассказал о «космической» сумме компенсации семье Захарова

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Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, рассказал, что семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова затребовала «космическую» сумму компенсации. Об этом сообщает «360».

По словам Пашаева, семья хочет намного больше, чем ей по закону могут присудить. «Намного больше они бы получили сейчас, а не в рамках уголовного дела. В рамках уголовного дела — 800 тысяч, миллион рублей. Это край», — сказал он, отметив, что родственники погибшего хотят невероятных денег — 100-150 миллионов рублей.

Адвокат заявил, что попытки сейчас упростить жизнь семьи бесполезны, потому что «там такое шоу устроили».

Пашаев ранее сообщал, что по решению суда сумма компенсации составит до 1,5 миллиона рублей. «Такие средства мы соберем одним звонком по друзьям моего клиента», — заявил он. По словам адвоката, актер был готов дать родственникам Захарова значительно большую сумму.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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