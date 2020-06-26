Дочь отказалась съезжать из квартиры и превратила жизнь отца в ад

Пенсионер из Австралии потратил восемь лет и 70 тысяч долларов на юридические расходы, пытаясь выселить дочь Катрину из квартиры в Мельбурне, пишет 9Now.

Жена Питера Гранди (Peter Grundy), которому 84 года, недавно умерла. Теперь он хочет переехать из своего загородного коттеджа в дом престарелых. Однако ему нужны деньги от продажи квартиры, чтобы оплатить переезд и расходы на свое содержание. Гранди испробовал все доступные законные средства, чтобы убедить Катрину съехать. Однако она отказалась и заявила, что родители подарили ей квартиру в Мельбурне восемь лет назад.

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Суд постановил, что женщина не представила никаких доказательств того, что недвижимость принадлежит ей. Три месяца назад был выдан ордер на арест Катрины, но местная полиция не сообщила, когда ее задержат. Гранди говорит, что дочь превратила его жизнь в настоящий ад.

Ранее в июне сообщалось о семье из Великобритании, которая не смогла быстро продать свой особняк из-за пандемии коронавируса и решила разыграть его в лотерею. Недвижимость оценивается в 280 тысяч фунтов (24,1 миллиона рублей). К выигрышу прилагается также автомобиль.

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