Умер создатель знаменитого логотипа Нью-Йорка

Американский графический дизайнер Милтон Глейзер, создавший знаменитый логотип Нью-Йорка и журнал New York Magazine, умер в день своего рождения в возрасте 91 года. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает The New York Times со ссылкой на его вдову.

Причиной смерти Глейзера стал инсульт. Дизайнер также страдал почечной недостаточностью.

В 1977 году Глейзер в рамках кампании по продвижению туризма в Нью-Йорке разработал логотип I Love New York («Я люблю Нью-Йорк»), состоящий из четырех символов, где между буквами I и NY расположено красное сердце, заменяющее во фразе слово «люблю». Эта работа стала частью американской поп-культуры и узнаваемым символом Нью-Йорка.

Другое известное произведение дизайнера — психоделический постер 1967 года с Бобом Диланом, на котором изображен силуэт музыканта с разноцветными волосами.

В 2004 году Глейзер получил награду от Национального музея дизайна за значительный вклад в развитие современного дизайна. В 2009 году тогдашний президент США Барак Обама вручил ему Национальную медаль искусств за выдающиеся достижения и поддержку искусства.

