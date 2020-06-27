Зеленский рассказал о низком уровне антисемитизма в едва не сгоревшей синагоге

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Херсоне синагогу «Хабад», которую пытались сжечь неизвестные, и рассказал о низком уровне антисемитизма. Об этом пресс-служба офиса президента сообщила на своей странице в Facebook.

Во время визита Зеленский встретился с главным раввином Херсона и области Иосифом-Ицхаком Вольфом, а также осмотрел отремонтированные части здания, которые в апреле были повреждены огнем.

«Главное даже не то, что это быстрый и правильный результат. Я думаю, что самое главное — и это произошло, — что все люди видят, что на Украине есть граждане Украины. И, несмотря на национальность, вероисповедание, все они защищены государством Украина, нашими институтами, нашими правоохранителями. Самое главное — чтобы все себя здесь чувствовали как люди», — поведал президент.

Синагога «Хабад» в Херсоне была построена в 1895 году. До 1941-го она являлась молитвенным домом. После капитального ремонта и реставрации открылась в сентябре 2010-го. В апреле ее пытались поджечь, задержать двух подозреваемых удалось через три недели.

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