Белорус поинтересовался у милиции о задержаниях и был задержан

В Минске задержали мужчину, который после акций протеста в столице позвонил в милицию с вопросом о том, как ему безопасно добраться на работу и не быть задержанным. Об этом пишет Tut.by.

По данным правозащитного центра «Весна», Иван Прус перестал выходить на связь в пятницу, 26 июня. Позже стало известно, что белоруса задержали за административное правонарушение по статье о мелком хулиганстве. Сейчас он находится в одном из столичных изоляторов временного содержания.

Видео, на котором мужчина звонит в милицию появилось в сети 24 июня. Он задал вопрос дежурному сотруднику, как ему безопасно добраться на работу. Ему посоветовали «не нарушать правила общественного порядка, и все». На вопрос о том, «пакуют» ли мирных людей, милицейский ответил отрицательно, заверив, что в Минске вообще никого не задерживают.

Подобные звонки стали массово поступать в милицию после задержаний участников акций протеста 18 и 19 июня. В МВД Белоруссии отметили, что они отвлекают внимание сотрудников от выполнения своих основных задач.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Задержаны два соперника действующего президента Александра Лукашенко — бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский. Уголовные дела возбуждают против оппозиционных блогеров. В Минске и других городах республики проходят акции протеста.

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