Лукашенко решил поделиться властью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил сделать изменения в Конституции страны более решительными. Его слова приводит БЕЛТА.

В частности, он заявил, что поделится властью с ее низовым уровнем, отдав часть полномочий губернаторам и председателям райисполкомов. В то же время Лукашенко подчеркнул, что возвращение к Конституции 1994 года было бы шагом назад.

«Конституция — Основной закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено, но они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать», — сказал белорусский лидер.

Ранее Виктор Бабарико, задержанный оппонент Лукашенко на президентских выборах, призвал провести референдум о возвращении к Конституции 1994 года.

Конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году по итогам референдума из Конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.

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