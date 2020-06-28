Россия провела эксперимент по применению «роя» истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57. Об этом агентству ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

По словам одного из них, эксперимент проводился в реальных боевых условиях.

Второй собеседник пояснил, что «роем» или «стаей» называется боевой порядок, в котором ведется постоянный информационный обмен между истребителями, и компьютер каждого самолета автоматически обрабатывает данные как с собственных датчиков, так и с датчиков других бортов.

Информация о времени и месте проведения эксперимента не раскрывалась.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский указал на важность выстраивания единой информационной системы на поле боя для земли, воздуха и космоса. По его словам, США разрабатывают аналогичные системы, однако пока никому не удалось выстроить систему управления всеми видами войск из-за трудностей в создании единого формата данных для разных видов и родов вооруженных сил.

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В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались считать истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами России.

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, 10 из которых являются образцами для летных испытаний, а 3 — для наземных статических.

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