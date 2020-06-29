Спрогнозированы сроки открытия белорусской границы для россиян

Граница между Россией и Белоруссией будет открыта в конце июля — начале августа. Такие прогноз дал посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Его слова передает «Интерфакс».

Дипломат пришел к такому выводу, исходя из того, что в России наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки. Семашко уточнил, что видит отличную динамику в Москве, где заболевших в сутки 600-700 человек, а выздоровевших — две-три тысячи, и по всей России в целом.

По его заверениям, российские власти уже ввели определенные послабления по пересечению границы. «Недавно правительство России приняло распоряжение, которое позволяет перемещаться через белорусско-российскую границу вахтовикам», — отметил посол.

Ранее в июне глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста RT Антона Красовского, дипломат заявил, что никто не может запретить россиянам пользоваться такой возможностью.

19 июня в ходе визита Лаврова в Минск был подписан договор о взаимном признании виз. Соглашение подразумевает, что теперь Россия начнет пускать иностранцев в страну по белорусским визам, а Белоруссия — по российским.

В июне Россия также объявила об открытии границ для выезда за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Кроме того, глава правительства уточнил, что выехать за границу смогут и те граждане, которым необходимо получить медицинскую помощь в других государствах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!