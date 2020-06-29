На звезду сериала «Жители Ист-Энда» напали грабители с ножом

На британскую актрису Молли Конлин напали грабители с ножом. Об этом сообщает Mirror.

Издание уточняет, что 19-летняя звезда сериала «Жители Ист-Энда» заявила об инциденте в своем Twitter-аккаунте, однако позднее удалила публикации. Артистка призналась, что, когда двое мужчин ворвались в ее дом, она думала, что погибнет. Злоумышленники похитили черный автомобиль Audi A1 Sport, а также дорогие часы.

«Они повалили меня на землю, потащили наверх и угрожали ножом, пока грабили мой дом», — рассказала Конлин. Знаменитость добавила, что грабители кричали на нее и обещали поранить, если она не согласится отдать свои вещи. Актриса призвала подписчиков всегда закрывать входную дверь и порадовалась, что в доме не было никого из ее родственников.

В полиции отметили, что в настоящее время занимаются расследованием случившегося. По их словам, знаменитость не пострадала, однако испытала потрясение из-за инцидента.

Молли Конлин известна по сериалам «Замок Бландингс», «Жители Ист-Энда», «Ужасные истории» и «Дети в беде». Актриса родилась в Эссексе и до сих пор живет там.

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