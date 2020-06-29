Раскрыты подробности дела наркоторговцев из «Алисы в стране чудес»

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела организаторов интернет-магазина наркотиков. Об этом в понедельник, 29 июня, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следствие установило, что в 2017 году 35-летний житель Новосибирской области организовал преступное сообщество для распространения наркотических средств. В него вошли 16 человек в возрасте от 18 до 48 лет. Интернет-магазин работал на территории Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также в одной из республик ближнего зарубежья.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о магазине «Алиса в стране чудес».

Связь с клиентами преступники устанавливали через мессенджеры. «Ежемесячный доход от продажи наркотиков составлял более 15 миллионов рублей» — уточнила Волк.

Деятельность магазина пресекли сотрудники МВД, ФСБ и спецназа. В 2018 году все участники сообщества были задержаны. В ходе обысков у них изъяли около восьми килограммов синтетических наркотиков и психотропных веществ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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