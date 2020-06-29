Российская компания лишилась президента ради Путина

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) лишилась своего президента. Единоличный руководитель компании Алексей Рахманов теперь занимает должность генерального директора. Свое решение он объяснил желанием избежать путаницы с постом президента России, который занимает Владимир Путин, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Рахманов, который прежде занимал должность президента ОСК, с конца июня значится генеральным директором. Соответствующие изменения в штатном расписании были одобрены советом директоров и вступили в силу.

«Почему мы это сделали, ответ очень простой — президент в стране один, мы его с вами очень хорошо знаем, а все остальное должно иметь свои соответствующие названия», — прокомментировал решение Рахманов. Кому принадлежала инициатива, он не уточнил.

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Похожие процессы в течение 2010-х годов происходили в региональных органах власти. В 2020-м тогдашний президент Чечни Рамзан Кадыров инициировал смену названия своего поста на главу республики. Свои действия он так же объяснял тем, что в России может быть лишь один президент.

В последующем такая мера была распространена на все регионы соответствующим федеральным законом. Единственным субъектом федерации, сохранившим должность президента, является Татарстан.

ОСК была создана в 2007 году в форме стопроцентно государственной компании. В ее состав входят 40 предприятий: конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи.

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