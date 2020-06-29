Призер чемпионата мира по футболу описал вечеринку с Джорджем Клуни и Меган Фокс

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер описал вечеринку с американскими актерами Джорджем Клуни и Меган Фокс. Его слова приводит издание Voetbalzone.

Снейдер рассказал, что присутствовал на модном показе Armani. После шоу для гостей была устроена вечеринка. «У меня было жуткое похмелье после шоу с участием Клуни, Фокс и других звезд Голливуда. Я оказался дома только в шесть часов утра, а через день мы играли с "Вердером" в Лиге чемпионов», — вспомнил футболист.

В начале августа 2019-го года Снейдер завершил профессиональную карьеру. Последним клубом голландца стал катарский «Аль-Гараф». Также Снейдер известен по выступлениям за «Аякс», «Реал», «Интер», «Галатасарай».

В составе сборной Нидерландов полузащитник становился серебряным призером чемпионата мира 2010 года и бронзовым призером мундиаля-2014.

Матч между «Интером» и «Вердером» состоялся 29 сентября 2010 года. Снейдер был на поле на протяжении всей встречи, отметился голом и результативной передачей.

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