Режиссера «Приключений Незнайки» госпитализировали

Российского режиссера и сценариста Александра Боголюбова госпитализировали. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 30 июня.

Уточняется, что Боголюбова доставили в одну из московских клиник в связи с обострением хронических заболеваний. Медики также заподозрили у него пневмонию, но этот диагноз в итоге не подтвердился.

В беседе с РИА Новости актер и телеведущий Оскар Кучера подтвердил госпитализацию отца. «Все нормально, все будет хорошо», — отметил он.

Боголюбов выступал в качестве режиссера таких мультфильмов и картин, как «Приключения Незнайки и его друзей», «Бумеранг», «Волшебник Изумрудного города», «Батальоны просят огня» и «Мелодия на два голоса». Кроме того, он работал режиссером Одесской киностудии, а также студий «Киевнаучфильм» и «Мульттелефильм».

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