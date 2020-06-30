В Совфеде рассказали об изменении десятков законов в случае принятия поправок

Федеральный бюджет и десятки федеральных и региональных законов понадобится изменить в случае внесения изменений в Конституцию России, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Его цитирует РИА Новости во вторник, 30 июня.

По его словам, парламентарии готовы к совместной работе с правительством.

Общероссийское голосование началось 25 июня и продолжится до 1 июля включительно, который станет для россиян нерабочим. Среди предложенных поправок — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

Накануне сообщалось, что в голосовании уже приняли участие более 35 процентов интернет-пользователей, еще 36,5 процента собираются это сделать. Предварительные данные экзитполов за первые четыре дня голосования показали, что поправки поддерживают 76 процентов избирателей, 23,6 процента выступают против.

Внести изменения в Основной закон предложил в январе президент Владимир Путин. Он отмечал, что нет необходимости полностью менять Конституцию 1993 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!