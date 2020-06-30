Инвестор «Северного потока-2» отказался думать о его завершении

Думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе. Об этом заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, сообщает ТАСС.

Он отказался комментировать возможность переноса сдачи проекта на неопределенный срок, заметив, что OMV может говорить об отсрочках только после решения политических вопросов.

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«Северный поток-2» завершен на 93 процента. Его предполагалось сдать к началу 2020 года, однако из-за санкций США швейцарская компания Allseas, которой принадлежали трубоукладчики, прекратила все работы.

В настоящее время Россия рассчитывает завершить прокладку труб до Германии своими силами. Предварительный срок сдачи проекта — конец этого года или начало следующего, однако судно, с помощью которого будут проводиться работы, не называется. Им может стать трубоукладчик «Академик Черский», который в мае прибыл в Германию с Дальнего Востока.

В свою очередь в США обещают ввести новые санкции, которые поставят крест на проекте. Сенаторы Тед Круз, Джинн Шейхин, Джон Баррассо, Рон Джонсон и Том Коттон собираются включить их в проект оборонного бюджета США. Речь идет о том, чтобы подвести под ограничительные меры любую деятельность, способствующую строительству, а не только подводную прокладку труб.

В Германии, как указывают источники, готовят ответные меры на случай таких действий со стороны США. При этом не исключено, что речь пойдет о скоординированном действии со стороны Евросоюза, поскольку американское давление навредит многим европейским компаниям и банкам.

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