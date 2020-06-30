Россиян предупредили об опасном ультрафиолетовом излучении

Высокий индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется на этой неделе в большинстве регионов России. Об опасных значениях предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС во вторник, 30 июня.

«В полуденные часы лучше находиться дома, а если выходить, то отнестись с осторожностью», — сказал он.

Вильфанд уточнил, что особенно опасен ультрафиолетовый индекс на юге — на границе с Абхазией, Грузией. «Там даже зашкаливает на 10-11 условных единиц», — отметил специалист.

Вильфанд также рассказал, что в июле средние температуры будут около и выше нормы.

Ранее врач-ангионевролог Евгений Широков рассказал, что жара несет риск для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания и гипертония. Он посоветовал людям из группы риска в этот период внимательней следить за своим самочувствием. Также медики советуют пить больше воды, а на улицу выходить в головных уборах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!