Сенаторы призвали США к незамедлительному продлению СНВ-3

Сенаторы конгресса Дайэнн Файнстайн и Эдвард Марки призвали США как можно скорее продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо и законопроект, который внесли сенаторы.

В частности, Файнстайн подчеркнула, что продление соглашения позволит добиться большей предсказуемости в сфере ядерного вооружения на то время, пока Вашингтон заменяет старое оружие. «Продление действия договора ограничит численность российских стратегических сил как минимум до 2026 года», — добавила она.

Кроме того, продление СНВ-3 позволит США получать данные о характеристиках и месторасположении российских стратегических вооружений. За время действия договора, считает Файнстайн, Вашингтон успеет разработать новое соглашение, подключив к нему Китай. В документ, в частности, можно будет добавить те вооружения, которые не попадают под действие нынешнего — например, гиперзвуковое оружие.

К требованиям присоединился и Марки. Он, в частности, предложил прекратить не только сами ядерные испытания, но и финансирование подобных проектов.

Ранее Вашингтон спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что США готовы продлить СНВ-3 лишь при условии включения в договор Китая.

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