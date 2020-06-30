В поселке Безбожник появилась библиотека с оборудованием виртуальной реальности

В поселке Безбожник Мурашинского района Кировской области появилась модельная библиотека нового поколения. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Безбожниковская сельская библиотека была основана в 1960 году. В здании провели модернизацию, учреждение снабдили новым оборудованием, компьютерным залом, интерактивными игрушками для детей, цифровым столом, домашним кинотеатром и оборудованием виртуальной реальности.

«Все это привлечет новых читателей, увеличит посещаемость библиотеки. Модернизация учреждения станет одним из важнейших шагов к развитию библиотечного дела на территории всего Мурашинского района», — прокомментировал открытие библиотеки губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Культура». На модернизацию библиотеки из федерального бюджета выделили пять миллионов рублей.

На проведение национального проекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».

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