МВД назвало число сообщений о нарушениях на голосовании по Конституции

В России с 25 июня зафиксировали 839 сообщений о нарушениях на голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Александр Горовой, передает ТАСС.

По его словам, по состоянию на 16:00 по московскому времени в органы МВД поступило уже 126 сообщений о нарушениях на голосовании за сутки. При этом Горовой отметил, что серьезных нарушений, которые «могли бы повлиять на итоги голосования на конкретных участковых избирательных комиссиях», зафиксировано не было.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сравнил голосование по поправкам к Конституции России, которое завершается 1 июля, с единым днем голосования 2019 года. Он отметил, что претензий к работе участков практически нет. По его словам, зафиксировано всего пять случаев, когда пришлось опечатывать ящики для голосования.

Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. Среди предлагаемых изменений — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

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