Санкции против «Северного потока-2» посчитали нападением на экономику Европы

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер охарактеризовал готовящиеся против «Северного потока-2» американские санкции как нападение на европейскую экономику. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Глава комитета акционеров Nord Stream AG и председатель совета директоров компании «Роснефть» заявил, что в период спада экономики подобные действия можно расценить только так. Шредер отметил, что санкции США направлены на намеренный разрыв трансатлантического партнерства, а также являются посягательством на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Европы.

Он также предупредил, что финансовые потери от санкций будут очень значительными. По словам бывшего канцлера, 12 миллиардов евро инвестиций в европейскую инфраструктуру подвергнутся в таком случае серьезному риску, а потребителям в Европе придется столкнуться с дополнительными расходами в размере четыре миллиарда евро в год.

Ранее правительственные источники в ФРГ заявили, что Германия подготовит ответные меры на случай, если США введут новые санкции против газопровода «Северный поток-2». Так, власти Германии рассматривают план по скоординированным ответным действиям Евросоюза.

США в конце 2019 года ввели санкции против проекта газопровода «Северный поток-2» из России и Германию. Они коснулись компаний, которые участвуют в строительстве, и привели к тому, что работу по прокладке труб вынуждена была прекратить швейцарская Allseas. Поскольку у России есть только один трубоукладчик, который может завершить строительство (судно «Академик Черский»), сдачу проекта перенесли как минимум на год.

В начале июня американское сенаторы-республиканцы заявили, что газопровод угрожает национальной безопасности США, и внесли в Сенат предложение о расширении санкций. Законодатели хотят распространить ограничения на компании, занимающиеся страхованием кораблей-трубоукладчиков. Без страховки «Академик Черский», который в настоящее время находится в германском порту, не сможет приступить к работам.

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