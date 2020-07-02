В России прошли стихийные автопробеги после голосования по поправкам

В городах России прошли стихийные автопробеги после окончания голосования по поправкам в Конституцию.

Десятки людей вышли на автопробеги в Москве, Владимире и Тюмени. Молодежь подходила с российскими флагами, пела патриотические песни и кричала: «Ура». Кадры, на которых видно празднование россиян опубликованы на странице пользовательницы «ВКонтакте» Анастасии Панаснвич.

В Москве акцию устроили недалеко от здания МГУ, в Тюмени начали собираться у одного из торговых центров, после чего проехали по городу, во Владимире также был устроен автопробег по главным улицам.

«Все сегодня понимают, что в нашей стране происходят важные события, мы переходим на новый этап развития нашего государства, новые стандарты нашей жизни. Мы этому рады!», — поделились присутствующие.

Ранее ЦИК объявило результаты голосования по поправкам в Конституцию. За проголосовали 77,92 процента, против — 21,27. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон. Исключением стал только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 54,57 процента граждан. Негативно поправки оценили также россияне, находящиеся в Нью-Йорке, Берлине и Вене.

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