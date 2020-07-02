Россиянам дали советы по работе в жару

В Роспотребнадзоре выпустили рекомендации о том, как следует работать во время жары. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, рабочий день рекомендуют сокращать на один час, если температура в помещении приближается к отметке в 28,5 градуса. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа. «При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 градуса по Цельсию и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях», — говорится в сообщении.

В целях профилактики обезвоживания специалисты рекомендуют соблюдать питьевой режим: в жару лучше всего подходят подсоленная и минеральная вода, а также соки и кисломолочные напитки.

В середине июня в некоторых регионах страны установилась аномальная жара, местами температура достигала 35 градусов. В Якутии начались лесные пожары, объявлен режим ЧС.

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