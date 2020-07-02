В России запустили онлайн-квест для школьников и студентов «Следуй за Лидером»

Сообщество победителей конкурса «Лидеры России» клуб «Эльбрус» запустил онлайн-квест «Следуй за Лидером» для участников всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», участников Тьюторского движения медицинского университета имени Пирогова и школьников из Амурской области. Об этом сообщается на сайте президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В рамках квеста победители и финалисты «Лидеров России» проведут для школьников и студентов мастер-классы, где те должны будут разгадать 11 главных «Компетенций лидера», прокачивая свои умения через вебинары. Среди спикеров в нем значатся заместитель министра России, высшее руководство крупных компаний, общественные деятели, преподаватели ведущих вузов страны. В дальнейшем квест будет доступен уже для всех школьников и студентов.

«Самое главное — понять, какую ты преследуешь цель, и стремиться к ней, тогда ее достижение — лишь вопрос времени. Я восхищена спикером от "Лидеров России", обязательно буду следовать его советам и с нетерпением жду следующую лекцию», — поделилась впечатлениями студентка медицинского университета имени Пирогова Мария Макагонова по итогам вводной лекции.

Квест «Следуй за Лидером» построен на трех проектах клуба «Эльбрус»: «Финансовая грамотность», «Уроки лидерства» и «Боевая слава». У участников будет возможность отработать навыки и качества по лидерству, в сфере финансов и развить аналитические способности на примере воссоздания истории своей семьи по фронтовым письмам.

В течение квеста в Instagram клуба «Эльбрус» участников будут ждать различные задания с подсказками для разгадки компетенций. Победителей объявят в прямом эфире социальной сети 23 июля.

Конкурс «Лидеры России» основан АНО «Россия — страна возможностей» по поручению президента Владимира Путина. Его цель — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.

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