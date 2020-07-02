Появились подробности инцидента со сближением самолетов в небе над Россией

Информацию об инциденте со сближением двух самолетов в небе над Ростовом-на-Дону назвали преувеличением. Такое заявление сделали в пресс-службе Госкорпорации по организации воздушного движения России, пишет газета «Известия».

По заверениям специалистов, авиалайнер Airbus A320 перевозчика S7 и Boeing 777, принадлежащий Emirates, разошлись на безопасном расстоянии.

Кроме того, как сообщили в РИА Новости, подробности случившегося предоставили и в авиакомпании S7. Там отметили, что пилоты обоих бортов «грамотно отработали ситуацию». Представитель российских авиалиний уточнил, что самолеты оборудованы датчиком, предупреждающим об опасном сближении заблаговременно. По их информации, такая система сработала на обоих лайнерах во время инцидента.

Ранее 2 июля стало известно о том, что в небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета — Airbus A320 и Boeing 777. Уточнялось, что лайнер российской авиакомпании S7 вылетел из Ростова-на-Дону в Москву, однако при наборе высоты пересекся с курсом воздушного судна Emirates Airlines, которое следовало из Осло в Дубай.

Позже Telegram-канал «112» опубликовал записи переговоров с экипажами едва не столкнувшихся самолетов. Как следует из расшифровок, заметив опасное сближение самолетов, российские диспетчеры попытались предупредить пилотов авиакомпании Emirates о конфликте эшелонов, но те не услышали их, приняв крики за фоновые переговоры.

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