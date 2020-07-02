Российскому младенцу провели уникальную операцию по реконструкции нервов

Томские медики провели уникальную операцию по реконструкции нервов у шестимесячной девочки, получившей травму плечевого сплетения во время рождения. Об этом сообщается на сайте местного института микрохирургии.

В учреждении рассказали, что мать младенца — жительница Костромы — собирала деньги на лечение дочери в Германии, однако выехать за границу из-за пандемии коронавируса не смогла. Тогда родители начали искать специалиста в России. Помочь им вызвался только один врач — микрохирург Андрей Байтингер.

«Если такую операцию по восстановлению нервного сплетения не провести до девяти месяцев, то мышцы у ребенка атрофируются и вернуть движение будет невозможно. В ходе операции мы провели ревизию плечевого сплетения под микроскопом с 15-кратным увеличением и восстановили правильную анатомию нервной системы», — рассказал доктор.

По его словам, особую сложность представляло то, что у ребенка нервные волокна в три раза тоньше, чем у взрослого, и оперировать пришлось в узком пространстве в непосредственной близости с нервами, отвечающими за жизненно важные функции организма. Во время операции был проведен сеанс электростимуляции, который показал, что все нервы проводят импульс. Сразу после наркоза в руке ребенка начала восстанавливаться чувствительность.

Операция прошла по полису ОМС.

Обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества предусмотрено национальным проектом «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. Проект также направлен на изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. В общей сложности на нацпроект выделят более 1,7 триллиона рублей.

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