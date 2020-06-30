Российских пациентов после инсультов будут реабилитировать с помощью ботокса

Пациентов Кузбасского клинического кардиологического диспансера, перенесших инсульт, будут реабилитировать с помощью инъекций ботокса. Об этом ТАСС сообщила невролог медучреждения Маргарита Отт.

«В кардиологическом диспансере ботулинотерапия проводится в рамках плановой помощи по показаниям, назначается пациентам с нарушениями двигательных функций в постинсультный период. В нашем медицинском учреждении проводится процедура снижения тонуса мышц рук и ног, что облегчает уход, увеличивает объем движения в конечностях», — пояснила она.

По словам врача, процесс реабилитации более эффективен при увеличении двигательной активности. При этом инъекции ботокса являются важным дополнением к массажу, лечебной физкультуре и другим видам медикаментозного лечения.

Новую методику реабилитации пациентов после инсультов начали применять и в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского. «Среди преимуществ метода ботулинотерапии принято выделять его безопасность, минимальное количество побочных эффектов и противопоказаний (кроме индивидуальной переносимости и миастении) и достаточно большую продолжительность действия», — рассказали в пресс-службе больницы.

Там добавили, что ботулинотерапия широко распространена за рубежом и постепенно начала применяться в российских клиниках.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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