Почти 20 тысяч человек умерли от коронавируса в домах престарелых в Британии

Почти 20 тысяч человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в домах престарелых в Великобритании. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные The Daily Mirror.

Уточняется, что со 2 марта по 12 июня каждый пятый житель домов престарелых был заражен коронавирусом. От осложнений, вызванных пневмонией COVID-19, умерли 84 процента заболевших.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона спросили, могли ли власти предотвратить такие потери, введя карантинные меры раньше. Он уклонился от ответа, указав на то, что для выявления причин такой смертности нужна крайне подробная картина происходящего.

Джонсон также оспорил информацию о том, что некоторых больных «выгоняли» в дома престарелых из больниц. Он отметил, что некоторых людей действительно переводили не по их инициативе, однако подобные решения всегда были основаны на «клинической основе», и у властей не было цели поставить дома престарелых под угрозу.

The Daily Mirror отмечает, что около 40 процентов больных переместили в дома престарелых, чтобы освободить больничные койки для других зараженных коронавирусом.

В мае сообщалось, что за время пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в Великобритании скончались более 12 тысяч жителей домов престарелых. Согласно полным данным за март и апрель, они составляли более четверти всех летальных исходов в стране — 27,3 процента.

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