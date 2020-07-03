Российскую «Армату» из-за проблем «эксплуатировали в щадящих режимах»

С боевыми машинами на платформе «Армата» серьезных технических проблем «как таковых не было», сообщил РИА Новости член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

«Но некоторые вопросы все же возникли. В частности, с двигателем. Он развивал необходимую мощность, но его ресурс не соответствовал требованиям Минобороны. Поэтому в первое время танк приходилось эксплуатировать в щадящих режимах», — сказал специалист.

Согласно агентству, «теперь все проблемы с силовой установкой решены». «У двигателя появилось два режима работы — мирного времени, когда ресурс очень важен, и военного — на поле боя в приоритете максимальные мощность и скорость», — говорится в публикации.

Отмечается, что мощность двигателя, позволяющего танку Т-14 «Армата» разгоняться до 90 километров в час и проходить без дозаправки около 500 километров, варьируется от 1,2 тысячи до 1,8 тысячи лошадиных сил. Мураховский добавил, что изначально боевая техника получала французские тепловизионные матрицы, которые впоследствии были заменены российскими.

По его словам, в основу «Арматы» лег опытный танк «Объект-195», работы над которым в 1990-х проводились в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения.

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В январе американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты (БМП) Т-15, созданных на базе платформы «Армата», в Вооруженные силы России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, но, в частности, проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

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