Раскрыта причина опасного сближения пассажирских самолетов в небе над Россией

Диспетчера, который допустил инцидент с опасным сближением самолетов Boeing 777 и Airbus A320 в небе над российским городом, уволили с должности. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации источника, комиссия детально разобралась в случившемся и выяснила причину халатности сотрудников. «Оказалось, что диспетчеры "проспали" сближение лайнеров из-за того, что болтали на посту на посторонние темы», — говорится в сообщении.

Кроме того, пилоты российского самолета заявили, что когда сработала система TCAS, они не могли доложить об этом, поскольку эфир уже был занят докладом конфликтующего борта. Визуальный контакт был установлен в момент начала отворота с трассы», — написал в пояснении командир воздушного судна Airbus-320 авиакомпании S7 Вячеслав Тараскин.

Отмечается, что также будет поднят вопрос о соответствии занимаемой должности старшего диспетчера смены, который не смог организовать работу должным образом.

2 июля стало известно, что три недели назад, 10 июня, в небе над Ростовской областью едва не столкнулись два пассажирских самолета, один из которых принадлежит авиакомпании S7. Во время вылета из Ростова-на-Дону в Москву курс Airbus A320 российского перевозчика пересекся с курсом Boeing 777 компании Emirates Airlines, совершавшего перелет из Осло в Дубай, и экипажам чудом удалось избежать катастрофы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!