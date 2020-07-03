Глава общества инвалидов обманул нефтяников на 45 миллионов рублей и попался ФСБ

В Ханты-Мансийске сотрудники Следственного комитета России (СКР) вместе с оперативниками Федеральной службы безопасности задержали председателя районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» по подозрению в мошенничестве. Об этом в пятницу, 3 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР.

Как считает следствие, подозреваемый смог обманом получить 45 миллионов рублей у двух нефтяных компаний. Он должен был устраивать инвалидов на работу за деньги нефтяников. Однако вместо этого мужчина предоставлял компаниям фиктивные документы, а полученные от них деньги использовал по собственному усмотрению. В конечном итоге он попался силовикам.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В ходе обысков в офисе и доме у мужчины нашли много ценных вещей — в том числе элитные часы, ордена Отечественной войны, слитки драгоценных металлов и другое ценное имущество.

2 июля сообщалось, что в рамках масштабной операции по всей России оперативники ФСБ пресекли деятельность пяти подпольных мастерских, оснащенных специальным оборудованием по переделке и восстановлению боевых свойств оружия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru