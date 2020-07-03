Супермодель показала тело через четыре месяца после родов и восхитила фанатов

Австралийская супермодель и предпринимательница Николь Трунфио (Nicole Trunfio) опубликовала серию откровенных снимков через четыре месяца после рождения ребенка и восхитила поклонников. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

Фото опубликовано @erthswim

Мать троих детей стала героиней рекламной кампании собственного бренда Erth Swim. В рамках фотосессии 34-летнюю Трунфио запечатлели в поле в черном бикини, жилете на голое тело и широких резиновых сапогах. На другом кадре манекенщица позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. В той же серии она продемонстрировала слитный купальник с глубоким декольте.

Автором съемки выступила фотограф Сидни Козетт Холм (Cydney Cosette Holm).

Фото опубликовано @erthswim

Подписчики восхитились телом модели в комментариях под публикацией. «Я не верю, что ты родила несколько месяцев назад, выглядишь потрясающе!», «Шикарная», «Ты великолепная женщина», «Идеальная женщина», «Очень красивый кадр!» — писали они.

Ранее Памела Андерсон опубликовала снимок в откровенной позе и порадовала подписчиков. На черно-белом фото актриса лежит на кровати с задранной ногой и бокалом шампанского в руке. Ее запечатлели в черной футболке и коротких шортах в тон. Кроме того, рядом с Андерсон лежит туфля на каблуке.

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