Число умерших россиян с коронавирусом превысило 9,8 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 9859, за последние сутки зафиксировано 176 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 3 июля.

9859 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 3 июля

За последние сутки в России выявлено 6718 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Всего на сегодняшний день выявлено 667 883 случая коронавируса.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 3 июля превысило 10,8 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 174 тысяч. За весь период пандемии скончались 520 785 инфицированных, 5,7 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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