МИД объяснил вернувшимся на родину россиянам просьбу вернуть деньги

Министерство иностранных дел России попросило вернуть выделенную материальную помощь тех россиян, которые продолжили получать деньги, не сообщив о своем возвращении на родину. Об этом в ведомстве разъяснили Telegram-каналу «Подъем».

Как пояснили в министерстве, речь идет о тех гражданах, которые продолжали получать средства, вернувшись в Россию и не заявив о своем возвращении «по установленной процедуре».

Ранее, 4 июля, принадлежащее Григорию Березкину издание РБК сообщило, что МИД попросил россиян, которые самостоятельно вернулись в страну и не уведомили вовремя о прибытии обратно, возвратить перечисленные им деньги.

С 27 марта Россия на фоне пандемии коронавируса приостановила авиасообщение с другими странами. Исключение составили лишь вывозные рейсы, заранее спланированные с правительством полеты, а также почтовые, санитарные и гуманитарные перелеты.

Правительство России в начале апреля выделило 500 миллионов рублей на помощь тем, кто не может вернуться домой из-за рубежа, в июне дополнительно было выделено 536 миллионов рублей.

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