Россиянин до смерти забил ходунками соседа по больничной палате

В московской больнице пациент забил до смерти ходунками соседа по палате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

Оба пациента лечились от онкологических заболеваний. По данным следствия, 3 июля мужчина нанес другому пациенту множественные удары ходунками. От полученных травм пострадавший скончался. Причина конфликта не уточняется.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Обвиняемый был отправлен под домашний арест.

В марте в Омской области задержали пенсионерку, которая до смерти забила ухажера скалкой. К женщине пришли трое знакомых мужчин. Один из них во время застолья и распития алкоголя начал проявлять симпатию к подозреваемой. Как рассказала женщина, она испугалась изнасилования и несколько раз ударила гостя скалкой. Пострадавшему вызвали скорую помощь только на следующий день, и врачи уже не могли ему помочь. От полученных травм мужчина скончался.

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