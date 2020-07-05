Стала известна причина приостановки переговоров Месси и «Барселоны»

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси приостановил переговоры по новому контракту с клубом из-за недовольства президентом Жозепом Бартомеу. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, футболист не хочет покидать команду. Причиной отказа от продления соглашения является желание указать на личное недоверие президенту клуба.

3 июля стало известно, что Месси устал от атмосферы, царящей в клубе. Текущий контракт Месси с «Барселоной» истекает в 2021 году.

4 июля сообщалось, что Месси может перейти в «Манчестер Сити», если решит покинуть каталонцев.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он шесть раз получал «Золотой мяч».

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