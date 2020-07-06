Охота дельфина за рыбой в Черном море восхитила туристов

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На Кубани дельфин устроил охоту за рыбой на глазах у отдыхающих. Видео с животным, плещущимся в море возле курорта Магри, опубликовано в паблике «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как дельфин подплывает близко к берегу в погоне за рыбой, а затем словно играет с ней, подбрасывая свою добычу вверх. «Съел, круто! И чайка тут же прилетела, хотела отобрать рыбу», — восхищенно комментирует автор видео.

В комментариях пользователи поблагодарили девушку за красивые кадры и отметили, что на черноморском побережье дельфины часто подплывают к берегу, охотясь за хамсой.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором дельфин подружился с собакой, гулявшей по пляжу вместе с хозяйкой. Кадры были сделаны в Крыму, на пляже Опук.

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