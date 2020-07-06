Россиянам дали советы по сбору грибов

Собирать грибы лучше вдали от загрязненных дорог и магистралей. Незнакомые виды грибов лучше пропускать. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора в понедельник, 6 июля.

В ведомстве также посоветовали собирать грибы в плетеные корзины, чтобы они дольше оставались свежими, и срезать каждый гриб с целой ножкой. Дома грибы необходимо перебрать, отсортировать и тщательно пересмотреть, чтобы среди них не было ядовитых, перезревших и дряблых. Готовить грибы следует в день сбора, поскольку они быстро портятся.

К отравлению грибами может привести как повреждение ножки гриба, так и неправильное хранение. Не рекомендуется собирать переросшие и червивые грибы, переносить грибы в полиэтиленовых пакетах и мариновать в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.

Покупателям грибов в Роспотребнадзоре посоветовали внимательнее относиться к местам их продажи и подробно осматривать упаковку, чтобы в ней не было загнивших и испорченных продуктов.

«Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме еще нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет», — говорится в сообщении.

Ранее главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников, рассказал россиянам об опасности грибов, которые впитывают в себя вредные вещества из почвы. По словам доктора Мясникова, грибы «считают лесным мясом и верят в их полезность зря». Он рассказал, что в грибах совсем мало белков — 3 процента. Кроме того, они плохо усваиваются из-за высокого содержания хитина, который не переваривается.

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