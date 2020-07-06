Мужчина проколол колеса сотен автомобилей ради знакомств с женщинами

В японском городе Хигасиура, префектура Айти, задержали злоумышленника, который прокалывал колеса автомобилей ради знакомств с женщинами. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Полиция заинтересовалась 32-летним служащим из города Миёси после обращения 43-летней женщины. Она возвращалась из супермаркета на автомобиле и заметила, что у нее спущено колесо. Как только она съехала на обочину, рядом остановился незнакомый водитель и предложил помощь.

Женщина вспомнила, что то же самое произошло с ней в прошлом июне. Это показалось ей подозрительным, и она рассказала о своих сомнениях полицейским. Они проверили записи камеры видеонаблюдения на парковке супермаркета и обнаружили, что некий мужчина повредил ее автомобиль, а затем последовал за ней на собственной машине.

Им удалось установить, что злоумышленника звали Ёсито Харада. После задержания он объяснил свой поступок тем, что хотел познакомиться с женщиной.

Японские пользователи интернета выяснили, что семь лет назад сообщалось об аресте мужчины с тем же именем и фамилией, которого подозревали в аналогичном преступлении. По словам его адвоката, он прокалывал шины около тысячи раз, чтобы знакомиться со своими жертвами. Полиция Хигасиуры отказалась подтвердить, что речь идет о том же Ёсито Хараде, который был задержан теперь.

В 2018 году сообщалось, что в японском городе Хадано, префектура Канагава, арестовали мужчину, который притворился слепым, попросил продавщицу отвести его в туалет и по дороге схватил ее за грудь. Личность злоумышленника помогло установить видео.

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