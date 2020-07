Меган Маркл и принц Гарри загрустили

Принц Гарри, герцог Сассекский, и его жена Меган Маркл испытывают трудности после отказа от королевских привилегий и переезда в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Об этом Sunday Mirror анонимно сообщил родственник герцогини.

«За последние несколько недель Меган превратилась в интроверта и очень отдалилась. Ее семья обеспокоена, — рассказал собеседник издания. — А Гарри, должно быть, опечален из-за разорванной связи с семьей». Отмечается, что 35-летний принц Гарри особенно грустил 21 июня — в день рождения брата Уильяма, герцога Кембриджского.

Родственник Маркл также подчеркнул, что 38-летняя герцогиня Сассекская стала очень молчаливой и, вероятнее всего, чувствует себя крайне подавленно после переезда из Великобритании в США и судебных тяжб с прессой. В прошлом году Маркл подала в суд на британское издание The Mail on Sunday и ее материнскую компанию Associated Newspapers за публикацию в сети личной переписки с отцом.

В конце июня стало известно, что Принц Гарри пожалел о решении переехать в США. Герцогу Сассексскому оказалось трудно приспособиться к новым условиям, однако его жена Меган Маркл прилагает все усилия, чтобы поддержать мужа в их новой жизни.

Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Лос-Анджелес из Канады в конце марта, чтобы начать новую самостоятельную жизнь вне королевской семьи. Однако первые 12 месяцев будут считаться пробными. В 2021 году пара сможет вернуть свой королевский статус и возобновить прежние устои жизни, исполняя королевские обязанности.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!