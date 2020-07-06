Из жизни
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Умер итальянский композитор Эннио Морриконе
Российских православных олигархов захотели лишить «убежища» в Европе
На Украине снизилось число новых случаев коронавируса
Главврача российской больницы уволили после смерти коллеги с коронавирусом
Гарик Харламов похудел после объявления о разводе с Кристиной Асмус
Оценена доступность отечественных курортов для россиян
Певица Дуа Липа поделилась серией снимков в купальнике и восхитила поклонников
Раскрыта опасность антисептиков
Актер из «Уйти красиво» умер от коронавируса в 41 год
Новости партнеров

Меган Маркл и принц Гарри загрустили

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Принц Гарри, герцог Сассекский, и его жена Меган Маркл испытывают трудности после отказа от королевских привилегий и переезда в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Об этом Sunday Mirror анонимно сообщил родственник герцогини.

«За последние несколько недель Меган превратилась в интроверта и очень отдалилась. Ее семья обеспокоена, — рассказал собеседник издания. — А Гарри, должно быть, опечален из-за разорванной связи с семьей». Отмечается, что 35-летний принц Гарри особенно грустил 21 июня — в день рождения брата Уильяма, герцога Кембриджского.

Родственник Маркл также подчеркнул, что 38-летняя герцогиня Сассекская стала очень молчаливой и, вероятнее всего, чувствует себя крайне подавленно после переезда из Великобритании в США и судебных тяжб с прессой. В прошлом году Маркл подала в суд на британское издание The Mail on Sunday и ее материнскую компанию Associated Newspapers за публикацию в сети личной переписки с отцом.

В конце июня стало известно, что Принц Гарри пожалел о решении переехать в США. Герцогу Сассексскому оказалось трудно приспособиться к новым условиям, однако его жена Меган Маркл прилагает все усилия, чтобы поддержать мужа в их новой жизни.

Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Лос-Анджелес из Канады в конце марта, чтобы начать новую самостоятельную жизнь вне королевской семьи. Однако первые 12 месяцев будут считаться пробными. В 2021 году пара сможет вернуть свой королевский статус и возобновить прежние устои жизни, исполняя королевские обязанности.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Meghan Markle 'worryingly silent' and 'struggling to cope with new LA life' - relative
Принц Гарри пожалел о переезде в США
Принц Гарри почувствовал себя ненужным и захотел домой
Меган Маркл подала в суд на газету за публикацию личной переписки
Другие материалы рубрики
Из жизни00:06 5 июля

Город с привидениями

Бизнесмен купил город-призрак и застрял в нем. Он поверил в мистику и решил остаться там навсегда
09:29Сегодня

Ссора принесла влюбленным десятки тысяч долларов

08:19Сегодня

Публике представили убивающее коронавирус ожерелье из эвкалипта

07:06Сегодня

Девушка сбросила 61 килограмм без отказа от вредной пищи и дала совет худеющим

Из жизни00:04 2 июля

Загадки прошлого

Бывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
05:25Сегодня

Студентка перепутала опасную болезнь с похмельем и оказалась парализована

02:34Сегодня

Раскрыт способ похудения с помощью сала

02:00Сегодня

Женщина уличила начальника в измене и жестоко отомстила ему

Из жизни00:0130 июня

«Они говорят, что Китай и Россия — два брата»

История россиянки о переезде в Китай, больших заработках и карантине
17:59 5 июля

Тигрица растерзала сотрудницу зоопарка на глазах у посетителей

16:37 5 июля

Старушка случайно приготовила картошку на смазке вместо масла и умерла

11:54 5 июля

Похудевшую на 60 килограммов девушку затравили в сети

Россия
В России подвели итоги голосования по Конституции. 77,92 процента — за поправки
В стране изменят Основной закон. Этого пожелали большинство россиян
«Ребенок в изоляторе, не время отсиживаться дома»
Россиянка решила поддержать обвиненную в порнографии художницу, но сама оказалась за решеткой
В России начался основной этап голосования по Конституции
Что нужно знать о главном политическом событии страны
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
Главное о новых тарифах ЖКХ, выплатах семьям и правилах для водителей
Все материалы
Мир
Взрыв на ядерном объекте Ирана назвали атакой Израиля
Возле границ России объявили тревогу из-за бубонной чумы
Смертельное заболевание распространяется в Китае и Монголии
Восемь человек погибли при столкновении двух самолетов
Поправить по вкусу
Китайские законы, бегство населения и упадок. Что ждет Гонконг после потери автономии?
Буря повалила дерево на компанию во время детского праздника
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Дракон подкрался незаметно
Китай годами добивался лояльности Европы. Пандемия коронавируса показала его истинное лицо
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко рассказал о зависти россиян и украинцев к белорусам
«Я посылал надежных людей с автоматами»
Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?
Лукашенко нашел истоки белорусского суверенитета в «седой древности»
«Аварии происходили регулярно»
 
Лукашенко заявил о готовности заплатить любую цену за суверенитет
«Просверлили череп и прочистили каналы»
Родители не приняли гомосексуальность сына. Они решили вылечить его, сделав операцию на мозге
Лукашенко предупредил Белоруссию об угрозе сценария «заграничных кукловодов»
Все материалы
Экономика
В Европе появятся новые деньги
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Крупнейший пенсионный фонд мира потерпел рекордные убытки
Продолжают заливать
Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват?
Экономика рекордного числа стран оказалась под угрозой
Коронный номер
Пандемия нанесла сокрушительный удар по мировой экономике. От этого выиграла Африка
Путин призвал в Россию мигрантов
Все материалы
Силовые структуры
Оперативники ФСБ задержали подпольных оружейников с арсеналом времен войны
«Если не дадим деньги, они перестреляют пассажиров»
В 1973 году советские студенты захватили самолет. Как прошла первая схватка КГБ с террористами
Бросившего двоих детей в аэропорту Шереметьево россиянина отправили под суд
Самооборонный комплекс
Защищая свою жизнь, россияне берутся за оружие. Почему государство считает их преступниками?
Объявленного в розыск российского криминального авторитета нашли убитым
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Дело об изнасиловании и убийстве пожилой россиянки передали в суд через 13 лет
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта причина «алмазных дождей» на Нептуне
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Раскрыт новый эффективный способ лечить рак
Постапокалипсис сегодня
 
Зафиксировано необъяснимое исчезновение гигантской звезды
Apple провела крупнейшую презентацию
Полностью новая iOS, отказ от Intel и планы на будущее
Названа польза крапивы
Все материалы
Спорт
Тренер «Барселоны» отреагировал на информацию об утрате доверия футболистов
«На этой неделе они выпили много пива»
«Сити» уничтожил «Ливерпуль», а игрок сборной Украины приговорил «Челси» — главные события тура АПЛ
Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться в Москве
Абдулманап НурмагомедовУмер отец Хабиба Нурмагомедова
Известный тренер скончался из-за осложнений после коронавируса
Роднина высказалась о смерти отца Нурмагомедова и призвала извлечь из нее урок
Билет в квартет
Жаркая борьба за Лигу чемпионов и битва «Вулверхэмптона» с «Арсеналом» — главные интриги тура АП
Месси нашли новую команду
Все материалы
Культура
Эмбер Херд уличили в интрижках с Илоном Маском и Джеймсом Франко
Что мы там не видели
Поющие рыбаки, абсурд и Россия без геев: над чем шутит голливудская комедия про «Евровидение»
Усыновившая двух темнокожих подростков певица Sia стала бабушкой
«Они стараются угождать старшим по рангу»
Вертикаль власти, гигиена и поддержка: чем обезьяны отличаются от людей
Умер актер фильма «Зловещие мертвецы»
Дочь Майкла Джексона рассказала о своей сексуальной ориентации
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
Режиссер получил три года условно
Все материалы
Интернет и СМИ
В российском регионе пропал интернет
Самый популярный блогер мира высмеял «Руки-базуки»
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»
«Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
Для российской журналистки запросили шесть лет колонии за авторскую колонку
«Человек, которому было скучно»
Эротика на фоне фотообоев и грязных подворотен — Россия глазами русского философа
Момент аварии с участием Lamborghini российского блогера попал на видео
«Главное, чтобы люди думали своей головой»
Почему Россия готова к голосованию в интернете и как простые люди делают его понятнее
Все материалы
Ценности
Vogue напечатал на обложке обнаженную модель в психбольнице и был обруган
Ким КардашьянОт бедра
Брюки клеш обожали во всем мире и презирали в СССР. Почему они вернулись в моду?
Богачи по всему миру вышли из самоизоляции и похвастались роскошной жизнью
Лейла Бен Али и Зин аль-Абидин Бен Али«Я сыта по горло твоей тупостью»
Миллиарды, тигры и террор жены: как африканский правитель тонул в роскоши и позорно бежал из страны
54-летняя модель показала тело в бикини 12-летней давности и удивила подписчиков
Кендалл Дженнер и Белла Хадид«У всех здесь есть суперкар»
Как олигархи спускают состояния в казино Монако, пока их дети хвастаются роскошью в сети
Раскрыт секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда
Все материалы
Путешествия
Европа открыла внешние границы и отказалась пускать россиян
«Нас чуть не сожрали»
Как туристы отправились рыбачить в открытый океан и сразились за еду с акулами
В России стартовал полноценный курортный сезон
«Здесь русских любят больше, чем в России»
Крепкий коньяк, дружба народов и душевные разговоры: зачем российским туристам ехать в Белград
Пилотов раскритиковали за видео с игрушкой в кабине самолета
«Я своими руками сделал дом, в котором потом и жил»
Россиянин оказался заперт в Грузии из-за коронавируса. Что помогло ему пережить пандемию?
Туристов предупредили об опасности отдыха в Сочи
Все материалы
Из жизни
Публике представили убивающее коронавирус ожерелье из эвкалипта
Девушка сбросила 61 килограмм без отказа от вредной пищи и дала совет худеющим
Студентка перепутала опасную болезнь с похмельем и оказалась парализована
Раскрыт способ похудения с помощью сала
Все материалы
Обновился самый доступный и компактный кроссовер Honda
Тест Genesis G70 после микрообновления
Разглядываем трехмерную приборную панель корейского премиального седана
Jaguar Land Rover продолжит работу над дизельными моторами
Посмотрите на невероятный мотоцикл BMW из России
Знаменитая мастерская Zillers Garage представляет свою новую работу
Kia запатентовала в России названия для новых моделей
«Буханка» для миллионеров
Видео: самый дорогой УАЗ «Буханка» в истории. За что просят миллион рублей?
Редкая Ferrari Superamerica с пробегом 2900 километров выставлена на продажу
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
Ставропольским аграриям упростили доступ к льготным кредитам
Путин объявил дату начала ЕГЭ
Как будут проходить экзамены в условиях пандемии и кому их можно не сдавать?
Предприятиям и муниципалитетам Амурской области выделят 2,6 миллиарда рублей
В России перенесли ЕГЭ
Что нужно знать о решении властей и к чему готовиться школьникам
Жителей российского региона с предрасположенностью к раку возьмут под контроль
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
В России допустили включение вопросов о коронавирусе в ЕГЭ
Все материалы