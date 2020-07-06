В 2020-м году Еврейская автономная область получит 32,4 миллиона рублей на сохранение лесов. Об этом сообщает ЕАОMedia.

Деньги выделены из федерального бюджета в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Большая часть средств, 20,6 миллиона рублей потратят на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования. В частности, регион приобретет бортовой автомобиль с крановой манипуляторной установкой, бульдозер и снегоболотоход. Ранее материально-техническая база области обновлялась в 2013 году.

Еще 1,5 миллиона рублей потратят на технику для восстановления лесов. На увеличение площади лесовосстановления будет потрачено 8,7 миллиона рублей. Также власти региона заготовят 4,5 тонны семян, на это будут направлены 1,6 миллиона рублей.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. На увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета регионам в 2020 году выделено 2,4 миллиарда рублей.

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