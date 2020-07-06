Лукашенко заявил об угрозе потери контроля над ядерным оружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказалася об угрозе потери контроля над ядерным оружием, передает БЕЛТА.

«Сегодняшней реальностью стала угроза разрушения глобальной системы контроля над вооружениями, в том числе ядерными, несмотря на то, что 75 лет тому назад все почувствовали и поняли, что такое война», — заявил Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

По его словам, столкновения геополитических интересов сверхдержав подогревают тлеющие и порождают новые локальные конфликты. Для их разрешения нет универсальных рецептов.

«Очевидно, что милитаризация Восточной Европы и активизация военной деятельности, в том числе возле наших границ, ни к чему хорошему не ведет», — отметил Лукашенко.

Он заявил о растущих рисках в военной сфере и подрыве доверии между странами. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия выступает активным участником процесса укрепления международной безопасности.

В конце мая Лукашенко пообещал, что Белоруссия будет развивать ракетное производство.

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