Власти предупредили об опасной зоне из-за работ военных под Северодвинском

Село Нёнокса в Архангельской области, рядом с которым расположен полигон ВМФ России на побережье Белого моря, попадет в опасную зону при проведении военных работ. Об этом сообщается на сайте администрации Северодвинска.

Власти предупредили, что в Нёноксе может быть опасно с 6:00 7 июля до 18:00 8 июля. Местным жителям предлагается на это время уехать на автобусах, которые будут предоставлены бесплатно. О временных пунктах размещения или компенсациях за неудобства в публикации не говорится.

Работы будут вестись 1-м научным центром войсковой части 09703 — это 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. В открытых источниках говорится, что на этом объекте проходят испытания «практически всех ракет», которыми вооружается российский флот, в частности баллистических, крылатых, противокорабельных и зенитных.

В августе 2019 года в ходе испытаний на данном полигоне произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя с радиоизотопным источником питания (под это описание подходит перспективная крылатая ракета «Буревестник», кроме того, президент России Владимир Путин заявлял, что ЧП произошло при испытаниях «уникального оружия»). В результате взрыва погибли семь человек — пять сотрудников ядерного центра в Сарове и двое военнослужащих, еще четыре человека пострадали. Погибших атомщиков наградили орденами Мужества посмертно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!