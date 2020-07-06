Девушка сбросила 61 килограмм без отказа от вредной пищи и дала совет худеющим

Жительница бразильского города Сан-Паулу сбросила 61 килограмм, не отказывая себе во вредной пище, и дала совет худеющим. Ее слова приводит издание Daily Mail.

27-летняя Джессика Соуза Мартинс (Jessyca Souza Martins) посоветовала окружающим менять свою реальность, если она их не устраивает. «Остановитесь, задумайтесь и начните уважать себя, — призвала она. — Не концентрируйтесь на конечной цели, поскольку порой она кажется далекой и даже недостижимой. Начните ценить сам процесс, ведь любое достижение, пусть даже самое маленькое, уникально, потому что оно ваше».

Бразильянка утверждает, что она была активным и спортивным подростком. Проблемы с лишним весом начались в переходном возрасте. Мартинс начала заедать стресс вредными снеками и в результате поправилась до 130 килограммов. «Переход во взрослую жизнь оказался эмоционально тяжелым, я чувствовала себя потерянной, — пояснила она. — Примерно за четыре года я распрощалась со здоровым образом жизни и начала страдать от ожирения».

Мартинс дошла до того, что просыпалась и засыпала с мыслями о еде. «Когда я обедала, я уже думала о том, что съем на десерт. Я особо не пила воду, заменяя ее газировкой. Ежедневно я съедала как минимум одну большую плитку шоколада», — вспоминает она.

В июне прошлого года девушка решила привести себя в форму и перенесла операцию по уменьшению желудка. После этого она начала придерживаться диеты, которая позволяла ей съедать любые продукты в умеренных количествах, и пять раз в неделю ходить в спортзал. Таким образом всего за год ей удалось похудеть до 69 килограммов.

Мартинс рассказывает о своей трансформации в Instagram. На ее страницу подписано более 50 тысяч пользователей. Девушка утверждает, что сейчас она абсолютно счастлива и довольна своими результатами.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Кембридж использовала фитнес-игры на консоли Xbox, правильно питалась, занималась спортом и похудела на 63 килограмма. Женщина призналась, что в колледже и университете она пыталась заедать стресс и в результате набрала лишний вес.

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