Кремль прокомментировал приговор журналистке Светлане Прокопьевой

Приговор журналистке Светлане Прокопьевой, которую признали виновной в оправдании терроризма, не означает запрета на расследование журналистами дел о терроризме. Так судебное решение прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в понедельник, 6 июля.

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Песков также отметил, что оснований судить о недоверии российского общества судебной системе нет.

Ранее в понедельник стало известно, что суд назначил Прокопьевой штраф в размере 500 тысяч рублей. Она планирует обжаловать приговор.

Обвинение было предъявлено журналистке в сентябре прошлого года из-за авторской колонки, в которой Прокопьева писала о подрыве несовершеннолетним Михаилом Ж. самодельного взрывного устройства в здании управления ФСБ России по Архангельской области. Журналистка рассуждала о причинах поступка.

Текст под названием «Репрессии для государства» был опубликован на сайте радио «Эхо Москвы в Пскове».

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