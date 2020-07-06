В России появилась система отслеживания контактов зараженных коронавирусом

Минкомсвязь в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции разработала систему отслеживания по геолокации номера телефона не только зараженных лиц, но и тех, кто находился с ними в контакте. Проект приказа министерства появился на портале проектов нормативных правовых актов.

За основу будут использовать данные Минздрава о номере телефона заразившегося. Затем специальные алгоритмы составят список людей, которые были в том же месте, что и больной, а также последние две недели находились с ним в постоянном контакте по мобильной связи. Такой перечень контактов предполагается конкретизировать с помощью учета данных о времени совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода.

В итоге будут сформированы списки абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в результате общения с заболевшим. Полученные данные министерство направит в оперативные штабы российских регионов, Росгвардию, МВД России и Минздрав России.

При этом принятие положений проекта не приведет к социально-экономическим, финансовым или иным последствиям, говорится в пояснительной записке.

В начале апреля сообщалось, что Минкомсвязи подготовило систему слежения за россиянами, контактировавшими с теми, у кого обнаружен коронавирус. Программа анализирует данные о местоположении смартфонов зараженных коронавирусом граждан России и тех, кто находился рядом с ними. Все необходимые сведения должны будут предоставлять сотовые операторы.

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