Летевший в Латвию самолет с солдатами развернули на полпути из-за коронавируса

Летевший из Канады в Латвию самолет с военными развернули на половине пути, поскольку пассажиры могли быть заражены коронавирусом. Об этом сообщает местный портал LETA.

На борту было 70 солдат и членов экипажа. Министерство обороны Канады сообщило, что как минимум один из пассажиров мог контактировать с человеком, у которого подтвердился COVID-19. Сам зараженный не был на борту.

В ВВС Канады об этом узнали, когда самолет уже был в воздухе. Чтобы предотвратить распространение инфекции, его решили развернуть обратно в Канаду. Чтобы все же улететь в Латвию, военным придется провести две недели в карантине.

В рамках миссии НАТО в Латвии находится 540 канадских военных. В июле должна была пройти ротация: 70 военных возвращаются в Канаду, а другие 70 — улетают в республику. В ВВС Канады сейчас думают о том, как доставить своих солдат домой.

В начале апреля капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье разослал письмо о вспышке коронавирусной инфекции на борту по нескольким СМИ, из-за чего его отстранили от должности. Тогда отмечалось, что появление таких писем создает впечатление, будто в ВВС США царит паника.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



