Неизвестные ограбили дом бывшего футболиста сборной Франции

Неизвестные ограбили дом французского полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери, известного по выступлениям за сборную Франции и мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает La Repubblica.

37-летний игрок обнаружил следы ограбления, когда вернулся во Флоренцию после выездного матча чемпионата Италии против «Пармы». Дом пустовал во время его отсутствия: семья Рибери также путешествовала с ним в Парму. Злоумышленники забрали некоторые драгоценности и ценные предметы.

В мае жертвой ограбления стал полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли. Двое неизвестных напали на игрока английского клуба и нанесли ему травмы.

Рибери выступает за «Фиорентину» с августа 2019-го. До этого он в течение 12 лет защищал цвета «Баварии». За это время француз девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз выигрывал кубок страны и завоевывал кубок Лиги чемпионов.

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